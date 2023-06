Fête de Tabaski 2023: Ce vendredi 30 juin 2023 déclaré jour pont et férié (décret)

La fête de la Tabaski est célébrée ce jeudi 27 juin 2023. Une fête sacrée et une occasion de prières et de solidarité familiale. Le Président déclare le lendemain de la fête, c’est à dire le vendredi 30 juin 2023, jour pont et férié en vertu des dispositions de l’article 8 du décret 74-11-25 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale, du 1e mai et des autres fêtes…