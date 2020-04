Faux communiqué sur une supposée reprise des cours le 4 Mai : Le ministère de l’Education Nationale dément et dépose une plainte contre X.

Au moment où les acteurs et partenaires de l’école, face à l’impact de la pandémie du Coronavirus, s’emploient à trouver des solutions à la situation de l’école, des personnes mal intentionnées usent de moyens illégaux pour semer la confusion.



En effet, un communiqué daté du 28 avril 2020 avec un cachet et la signature du Ministre de l’Éducation nationale et fixant une date pour la reprise des cours, circule sur les réseaux.



Le Ministère de l’Éducation nationale tient à préciser que ce document n’est pas authentique ; c’est un faux document qui n’émane pas de ses services.



En conséquence, pour faux et usage de faux et face à la recrudescence de ce type de documents, le Ministère de l’Éducation nationale se réserve le droit de porter plainte contre X et de saisir toutes les juridictions compétentes afin que pareille forfaiture ne se reproduise.



Dakar, le 28 Avril 2020

Mohamed Moustapha Diagne

Directeur de la formation et de la communication

Porte-parole du Ministère de l’Education nationale