Fatick : trois trafiquants arrêtés, 25 sachets de chanvre indien saisis

Le Commissariat Central de Fatick a procédé à l’interpellation de trois individus pour trafic, détention et usage de chanvre indien. L’opération a permis de saisir 25 sachets de chanvre indien, 9 joints déjà roulés et 3000 FCFA, considérés comme produit de la vente.



Tout est parti d’une mission de sécurisation durant laquelle les policiers ont été alertés par une forte odeur de chanvre provenant d’une maison. Sur place, ils ont surpris un individu fumant un joint devant le portail. Fouillé, il avait neuf (09) joints dissimulés dans sa poche et a reconnu les avoir achetés pour sa consommation personnelle.



Les investigations ont conduit les enquêteurs jusqu’au fournisseur, arrêté dans le quartier Darou Salam. La perquisition de son domicile s’est révélée concluante avec la découverte de 25 sachets en plastique de chanvre indien soigneusement cachés dans les toilettes, ainsi qu’une somme de 3000 FCFA issue de la revente.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.

