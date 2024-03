Fatick : Le village de Sarème tient son poste de transformation électrique qui permettra de desservir 3.255 Km de réseau moyenne tension et 1.800 km de réseau basse tension

Les populations du village de Sarème situé dans la commune de Ouadiour, précisément dans le département de Gossas (Fatick), viennent de pousser un grand ouf de soulagement. Le ministre de l'énergie, Félix Antoine Diome, accompagné du dg de la Senelec Papa Demba Bitèye, a présidé la cérémonie de mise en service d'un poste transformateur qui permettra aux habitants de ce village de bénéficier de nombreux avantages tels que la fourniture d'énergie électrique fiable et stable, une sécurité élevée grâce à l'isolement avec un gaz antidéflagrant et ininflammable, d'un encombrement réduit, d'un impact environnemental plus faible par rapport à une sous-station classique, d'un fonctionnement silencieux enfin d'une opération de manœuvre plus facile et sans maintenance. Ce projet d'un coût global de 78 374 173 063 F CFA été rendu possible grâce aux partenaires de la Senelec tels que la société Ets ALGA, SIEMENS / TRENCH et permettra à terme d'électrifier 300 villages le long de la ligne HTB. En effet, ces entreprises sont expérimentées dans le domaine de la technologie du transformateur de tension pour services auxiliaires (SSVT/PVT) qui convertit la haute tension des lignes de transport (225kV ou 90kV) en basse tension. Ainsi, ce premier site pilote réalisé dans le village de Sarème, va accroître le taux d'accès à l'électricité avec des délais d'exécution et un budget réduit pour la réussite des programmes de développement durable des ménages et de réduction des inégalités. "Avec l'arrivée du Président Macky Sall en 2012, le taux de pourcentage de l'électrification rurale était de 27%. En 2023, ce taux de pourcentage est à 61%", dira Félix Antoine Diome qui ajoute que "le Président Macky Sall est le champion de l'équité territoriale et de l'inclusion sociale". Il fera savoir que "à l'horizon 2026, le Sénégal atteindra l'objectif de l'accès universel à l'électricité."

À rappeler que ce poste de transformation électrique permettra la construction de 3.255 Km de réseau moyenne tension et la construction de 1.800 km de réseau basse tension afin de faire bénéficier à l'ensemble des ménages d'un nouveau service d'électricité et des femmes en particulier pour qu'elles puissent développer leurs activités génératrices de revenus.