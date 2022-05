Fatick : La note d’espoir des partenaires après le lancement officiel des travaux du module régional.

La pose de la première pierre du module régional de Fatick faite ce lundi 23 mai 2022 à Mbéllacadiao, les partenaires techniques et financiers se sont réjouis de la mise en œuvre du projet des agropoles du Sénégal. C’est le cas avec le représentant de la Bad, Mohamed A. Chérif, qui avait pris part à la cérémonie de lancement officiel de ce module qui trouve que ces actions que l’État est en train de poser au profit des populations déterminent, à ses yeux, ‘’de la grande ambition des autorités d’accélérer le développement du Sénégal’’.



Pour lui, ce module régional de Fatick se veut une stratégie à même d’aider ‘’les États à diminuer les importations de produits alimentaires et accroître les exportations de produits alimentaires pour lesquelles l’Afrique a l’avantage comparatif''.



M. Cherif dans son allocution, au cours de cette rencontre, a magnifié la coopération entre la Bad et le Sénégal qu’il qualifie d’exemplaire en rappelant que ‘’depuis le début de cette intervention, la Bad a approuvé au total 116 opérations pour un total de 3,47 milliards. Il a réitéré l’engagement de la Bad pour soutenir l’émergence du Sénégal conformément à leur document stratégique pays pour la période 2022-2027 accès sur le renforcement des infrastructures pour soutenir la compétitivité et l’intégration régionale, d’une part et l’expansion de la croissance économique par la transformation agricole et le développement industrielle d’autre part’’.



Le représentant de l'Union Européenne, pour sa part, a lui aussi salué la tenue de cette cérémonie de lancement des travaux de ce module régional à Mbellacadiao ‘’3 mois après le début du conflit en Ukraine qui a fait suite à deux années de crise grave conséquence de la Covid-19 avec leurs répercussions sur les chaines logistiques au niveau mondial. Ce, face au dérèglement dans l’approvisionnement des marchés menace la sécurité alimentaire et qui donne, selon lui, toute sa pertinence aux objectifs de souveraineté alimentaire.



‘’Aujourd’hui aucun pays, au monde, ne peut être considéré comme suffisamment à l'abri des conséquences de la crise Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Cela est d’autant plus vrai, dans un secteur comme l’agriculture et l’agro-industrie, en termes d’accès aux facteurs de production, tels que les engrais, les équipements et l’énergie à moindre coût. À titre d’exemple, il dit qu’en 2022 l’engrais coûte 3 fois plus cher qu’en 2021’’. D’où sa conviction de la nécessité ‘’de lever les obstacles et à lever les jalons pour l’atteinte de ces objectifs’’.



Pour sa part, renseigne-t-il, ‘’l’Union Européenne s’investit sans relâche pour révéler les richesses et potentialités de l’économie sénégalaise et pour que la relance économique et sociale du pays soit un processus inclusif durable et à la hauteur des attentes des générations futures. L’appui à la structuration, et au renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur et le soutien au développement des infrastructures, le soutien à la production et à la valorisation des productions, l’appui à la mise en œuvre de réforme sectorielles et structurantes, la facilitation de l’accès aux financements, notamment celui du secteur privé, des Pme et des Pmi, ainsi que des coopératives sont au cœur du partenariat de l’Union européenne avec le Sénégal’’, a-t-il relevé en signalant que la contribution de l’Ue chiffrée à 20 millions d’euros (soit 13 milliards de F Cfa) au profit de ce projet agropole centre.



Christophe Yvetot, représentant résident de l’Onudi, lui a entamé ses propos par des remerciements adressés au ministre et à son équipe ‘’pour leur dynamisme dans la mise en place des agropoles’’. Cela, pour leurs efforts conjoints qui sont en train de porter ses fruits, après plusieurs années de plaidoyer pour mobiliser des ressources financières et des partenaires pour les agropoles.



Au tour de l’ambassadeur du Royaume de Belgique, S. E. Hubert Roisina a exprimé tout le plaisir de son pays de s’être engagé dans le projet. ‘’Cet accompagnement belge est unique en son genre puisqu’un don de 15 milliards de F Cfa non-remboursable a été offert à l’Etat du Sénégal pour que plus que jamais ce projet devienne un succès. Ce projet est plus que jamais essentiel et urgent’’, a-t-il ajouté dans son discours prononcé sur le site de ce module régional de Fatick à Mbellacadiao.