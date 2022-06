Fatick : Deux grosses pointures de Yewwi Askan Wi dans le département de Mbacké rejoignent l'Apr par l'entremise du docteur Cheikh Kanté.

Il s'agit de Mourtada Bousso (coordinateur départemental de YAW à Mbacké) et Moustapha Ndiaye (plénipotentiaire départemental de Yewwi à Mbacké).



Ces deux grosses pointures ont décidé de tourner le dos aux leaders de cette coalition pour déposer leurs baluchons au sein de l'Alliance pour la République (Apr) derrière le ministre d'État, le docteur Cheikh Kanté. Les raisons qu'ils ont avancées sont principalement liées entre autres à l'injustice qui est notée au sein de YAW.

Selon eux, "une discrimination notoire secoue cette coalition dans laquelle les leaders font la promotion de leurs proches au détriment des militants qui mouillent le maillot", a déploré Mourtada Bousso.



La cérémonie consacrant leur ralliement, a été paraphée ce matin à Ndiaye-Ndiaye (Fatick) où Mourtada Bousso et Moustapha Ndiaye ont officiellement annoncé leur départ de Yewwi Askan Wi pour soutenir le président Macky Sall.



Leur mentor, le docteur Cheikh Kanté, a reçu ses deux nouveaux camarades de parti et promis de les accompagner pour qu'ils puissent défendre les couleurs de leur entité à Touba, notamment à Mbacké...