Fass Colobane : 300 personnes bénéficient d’une consultation gratuite en ophtalmologie grâce à l'association « G.I.S Dôme Yaye Astu »

L'association G.I.S Dôme Yaye a débuté ses activités lors de l'avènement de la pandémie de Covid-19. Fondée et constituée par de dignes fils de la commune de Fass dont la plupart se trouvent maintenant à l'étranger, l'association s'était fixée comme objectif l'accompagnement aux besoins de première nécessité des habitants de la commune.



Depuis lors, plusieurs activités ont été déroulées à savoir la réfection de certaines infrastructures, l'amélioration des conditions dans les établissements, l'entretien de l'environnement...de ses actes, les membres pensent pouvoir assister et participer au développement de leur commune sans pour autant attendre quelque chose de l’État.



Pour ce samedi 18 juin 2022, l'association a regroupé l'ensemble des habitants de la commune dans l'école Oumar Ben Khatab Dia ex Fass pour leur offrir une journée de consultations gratuites en ophtalmologie, mais aussi en ORL. Ainsi avant même la soirée, plus de 300 personnes s'étaient inscrites sur la liste de passage, ces derniers bénéficieront après cette consultation de lunettes de correction qui seront commandées et achetées par cette association.



Pour les médecins et les résidents du coin cela est d'une importance capitale surtout en ce moment où la santé est très chère et le manque de moyens pousse plusieurs personnes à la négligence. Ainsi les habitants de Fass ont tous félicité et remercié les efforts de l'association G.I.S Domi Yaye Astu en les accompagnant sans rien attendre en retour.