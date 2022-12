Farba Ngom raille les maires Barth et Ahmed Aïdara: « Kénn Ki mairéém dafa Panne, kenén Ki mom, Bossam dafa coulé… »

L’initiateur du fameux « Bodio Bodio Yé » à l’Assemblée nationale pour se moquer des membres de l’opposition qu’il qualifie d’incohérents et de populistes, a encore sorti les propos ironiques envers notamment les maires de Dakar et de Guediawaye. S’adressant d’abord à Barthélémy Dias, Farba Ngom se défoule: « Les Sénégalais ont commis de grosses erreurs. Dans cette assemblée, deux députés sont aujourd’hui dans l’impasse. La ville de Dakar est en panne. Et celle de Guediawaye est comme un moteur qui a coulé » caricature le député de Benno.



Selon Farba Ngom, les actes qui se sont déjà produits dans l’hémicycle prouvent à suffisance que les députés de l’autre camp sont une grossière erreur, un choix irréfléchi.