Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation

Le dossier judiciaire visant Madiambal Diagne et ses proches prend une ampleur considérable, mais avec une nuance de taille : les montants incriminés se révèlent très en deçà des premières annonces. Comme le souligne L’Observateur, l’information judiciaire ouverte par le Pool judiciaire financier (Pjf) établit pour l’instant des flux suspects d’un montant de 1,176 milliard de FCfa, loin des 21 milliards initialement évoqués.



Un cercle familial au cœur des poursuites



Hier lundi, le couperet est tombé : Mame Binta Diaby, épouse de Madiambal, ainsi que ses enfants majeurs Mohamed et Serigne Saliou Diagne, ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges Idrissa Diarra. Leur présumé marabout, Serigne Mor Mbaye, est lui aussi poursuivi.

Les chefs d’accusation sont lourds : association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics, blanchiment de capitaux commis en groupe criminel organisé. La défense a tenté de contester, sans succès.



La Sci Pharaon et les 7 chèques



Au cœur du schéma présumé frauduleux se trouve la Société civile immobilière Pharaon (Sci Pharaon), gérée par Mame Binta Diaby. Selon L’Observateur, l’enquête de la Centif a permis de retracer sept chèques pour un total de 1,176 milliard de FCfa, issus d’un contrat de sous-traitance entre la Sci Pharaon et Ellipse Projects International.

Ces fonds seraient liés à un partenariat public-privé estimé à 250 milliards de FCfa, portant sur la construction d’infrastructures judiciaires et pénitentiaires.



Sortie de territoire de Madiambal et la riposte de l’État



La nuit du 23 au 24 septembre a marqué un tournant. Alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Paris, Madiambal aurait été bloqué par la sécurité de l’aéroport Blaise Diagne, avant de disparaître vers la Gambie. Deux jours plus tard, il réapparaissait sur X, affirmant se trouver à Paris.

Entre-temps, son épouse et ses enfants ont été arrêtés. Un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui, et plusieurs responsables de la sécurité publique, dont le chef de la DSP et le commissaire spécial de l’AIBD, ont été relevés de leurs fonctions.



Un chiffre qui interroge



Si le montant de 1,176 milliard a été confirmé par les enquêteurs, L’Observateur rappelle que l’affaire avait d’abord été présentée comme un scandale à 21 milliards de FCfa. Cette différence soulève des interrogations sur l’ampleur réelle des flux financiers, et sur l’éventualité de montages encore plus complexes que ceux déjà révélés.



Madiambal, toujours à l’étranger, affirme qu’il se présentera devant la justice sénégalaise avant l’exécution d’un mandat international. En attendant, l’affaire alimente les débats et s’annonce déjà comme l’un des plus grands feuilletons politico-financiers du pays.