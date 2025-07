FOOTBALL – Réélection à l’unanimité d’Abdoulaye Fall à la tête de la Ligue régionale de football de Diourbel

Abdoulaye Fall a été réélu à l’unanimité président de la Ligue régionale de football de Diourbel pour un nouveau mandat de quatre ans. Ce plébiscite témoigne de la confiance renouvelée des acteurs locaux du football envers sa vision. Il a d'ailleurs été accompagné d’une motion de soutien en faveur de sa candidature à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). L’élection s’est déroulée dans un climat apaisé, sous la supervision d’observateurs mandatés par la FSF.



Dans son allocution, M. Fall a exprimé sa gratitude envers les membres de la ligue et a présenté des projets ambitieux, notamment l’ouverture d’un siège pour la ligue ainsi que la création d’un centre d’hébergement pour les jeunes talents. Il a également renouvelé son engagement à promouvoir le football de base et à fédérer les acteurs du sport autour d’un projet inclusif.



---



Cette réélection consolide la position d’Abdoulaye Fall dans la course à la présidence de la FSF. Il bénéficie désormais du soutien de plusieurs personnalités influentes du football sénégalais, qui saluent sa volonté de construire une fédération unie, transparente et axée sur l’émergence des jeunes talents. Il n’a d’ailleurs pas exclu une candidature officielle à la tête de l’instance nationale, appelant à une transition sereine et constructive.



Nominations clés: Saliou Dieng à la tête de la commission sportive



Parmi les nouvelles figures de l’équipe dirigeante, Saliou Dieng a été nommé président de la commission sportive. Bien que davantage connu pour son parcours politique, cette nomination reflète une volonté d’ouverture et de renouvellement dans la gestion du football régional. Elle pourrait également favoriser des synergies entre les sphères sportive et institutionnelle.