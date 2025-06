FOOTBALL — Le mercato des joueurs sénégalais: entre dossiers déjà ficelés et transferts envisagés .

Le mercato semble déjà impacté la carrière de plusieurs footballeurs Sénégalais. D’abord Pape Demba Diop, jeune milieu de terrain (21 ans) qui a quitté Zulte Waregem (Belgique) pour rejoindre Strasbourg en Ligue 1. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d’euros. Il a signé jusqu’en 2030.



Ensuite Habib Diarra, ancien capitaine de Strasbourg qui s’apprête à rejoindre Sunderland AFC en Premier League pour un montant record de 37 millions d’euros (bonus inclus). Ce transfert représente la plus grosse vente de l’histoire du club alsacien.



À côté , il y’a des joueurs à suivre . C’est notamment Nicolas Jackson (Chelsea)qui, malgré une saison solide pourrait quitter les Blues. Plusieurs clubs anglais s’intéressent à lui, et Chelsea serait prêt à le céder pour environ 50 millions d’euros.



Il y’a aussi Cheikh Tidiane Sabaly (Metz). Auteur d’une belle saison en Ligue 2, oe virevoltant attaquant Sénégalais est dans le viseur de Brighton, Crystal Palace et Brendford. Sa clause libératoire est estimée à 4 millions d’euros.



Que dire de Bamba Dieng, Chérif Ndiaye et M’Baye Niang ? Ces attaquants sénégalais sont également au cœur de discussions pour des transferts ou relances de carrière.