FMI : Les analystes pessimistes, les investisseurs perdent 11% sur les Eurobonds du Sénégal

L'avenir économique du Sénégal suscite l'inquiétude des analystes financiers, ce qui se reflète directement sur la performance de ses Eurobonds. Kevin Daly, directeur des investissements chez Aberdeen Investments, a exprimé son pessimisme quant aux négociations en cours entre Dakar et le Fonds Monétaire International (FMI). Il a déclaré que le Sénégal risquait "encore d'avoir un parcours très semé d'embûches" et a ajouté : "Nous sommes pessimistes quant à son avenir."



Selon les données de JPMorgan, les obligations en dollars du Sénégal affichent les pires performances en Afrique, infligeant aux investisseurs des pertes de 11,5% depuis le début de l'année. Ce chiffre contraste fortement avec le rendement moyen de 4,9% enregistré par les obligations souveraines africaines.



Les obligations sénégalaises à échéance 2033 ont particulièrement souffert, perdant 0,3 centime pour s'établir à 65,75 centimes, d'après les données de Tradeweb. Thys Louw, gestionnaire de portefeuille chez Ninety One, a souligné que ces obligations bénéficient d'une "décote significative par rapport à leurs homologues régionales."



Avec ConfidentielDakar