FEMMES DE BBY - Celles de Mbacké dans une dynamique de mobilisation et de réconciliation

En perspective de la rencontre des femmes de Benno Bokk Yaakar qui sera organisée ce samedi à Mbour pour porter la candidature du Président Macky Sall à la prochaine Présidentielle, celles du département de Mbacké, ou plutôt plusieurs d'entre elles, ont déroulé une réunion de réconciliation et de mobilisation, vendredi. Une rencontre qui a permis d'arrondir les angles et d'enterrer les petites dissensions afin de réussir une forte mobilisation. Madame Mbaye née Néné Ndiaye, haute conseillère des Collectivités Territoriales, Porte-parole du jour, parlera de discussion fructueuse ayant abouti à un consensus, celui de travailler à travers un collège.



L'occasion a été par ailleurs saisie pour faire un dispatching des tâches et la répartition des moyens financiers entre les communes de Touba et de Mbacké. Les communes rurales ont aussi reçu leur part.



Néné Ndiaye de déclarer officiel le choix du Président Macky Sall comme étant le candidat des femmes de Benno Bokk Yakaar pour 2019 avant de lister l'essentiel de ses réalisations au niveau de la région de Diourbel. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. C'est le cas notamment de Sokhna Mame Khary Mbacké venue apporter un soutien financier conséquent.