FDR : La Grande Alliance de l’Opposition Se Dévoile – Voici la Liste Complète des Membres Fondateurs

L’opposition sénégalaise s’organise face au régime de Pastef avec la création du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR). Ce mouvement, lancé ce dimanche, rassemble un large éventail de figures politiques et de formations, décidées à contester la gouvernance actuelle.



Cette alliance, qui se veut un rempart contre ce qu’elle qualifie de dérive autoritaire du pouvoir en place, compte parmi ses initiateurs Khalifa Sall, Anta Babacar Ngom, Oumar Sarr, Modou Diagne Fada, ainsi que plusieurs autres acteurs politiques de premier plan. Amadou Ba, présenté comme un des fondateurs clés, a brillé par son absence, mais reste « l’absent le plus présent » selon ses pairs.



Une opposition qui s’organise face à Pastef



Le FDR estime que l’accession au pouvoir de Pastef a marqué une rupture brutale avec le processus démocratique du pays. « Ce processus s’était toujours inscrit dans des règles du jeu politique élaborées de manière consensuelle par tous les acteurs », ont-ils affirmé dans leur déclaration commune.



Les membres du FDR dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une menace grave contre les valeurs fondamentales de la République et s’engagent à lutter pour restaurer un État démocratique respectueux des libertés et du dialogue politique.



La Liste Complète des Membres Fondateurs



Le FDR rassemble une diversité de leaders politiques et de mouvements, tous unis par un même objectif : former une opposition forte et cohérente. Voici la liste intégrale des membres fondateurs :

1. Amadou Ba (Nouvelle Responsabilité)

2. Me Mouhamadou Gaël Ba (MSU)

3. Moctar Ba (RCD)

4. Yoro Ba (NAFORE)

5. Ibrahima Badiane (UFN)

6. Abdoulaye Baldé (UCS)

7. Samba Bathily (PCDS)

8. Alassane Cissé (NP)

9. Pr Ibrahima Cissé (ICD)

10. Tamba Danfakha (FAGARU)

11. Modou Diagne Fada (LDR Yeesal)

12. Mously Diakhaté (A3J)

13. Mamadou Dieng (PI)

14. Dior Diongue Ndoye (Pari sur l’avenir)

15. Cheikh Talibouya Diop (MERCI/SADATOU)

16. Khadim Diop (Xydma)

17. Modou Diop (PRS Tawfekh)

18. Youssoufa Diop (FND/GG)

19. Elhadj Moustapha Diouf (Parti des Travailleurs et du Peuple)

20. Abdou Karim Fall (PARE Suxxali Senegaal)

21. Aliou Faye (MDRP/Nouvel Élan)

22. Ousmane Faye (Marko Wattu Senegaal)

23. Amadou Gaye (Émergence/Dundu Yakaar)

24. Babacar Gaye (Manko Mucc)

25. Babacar Gaye (MPFC)

26. Cheikh Gueye (Euleugou Sénégal)

27. Dr Soukeye Gueye (MCAP)

28. Gada Gueye (BDS)

29. Léopold Gueye (CENNO)

30. Bocar Sadick Kane (M2P/YEMALE)

31. Mamadou Bassirou Kebe (LIGGEY SUNU REEW)

32. Cheikhouna Ch. S. Keita (Force Dollel Askan Wi)

33. Mouhamadou Massaly (UNR)

34. Pape Hamady Ndao (Euleuk Senegaal)

35. Amadou Gallo Ndiaye (MLPS)

36. Amadou Moctar Ndiaye (PRC)

37. Aminata Mbengue Ndiaye (Parti Socialiste)

38. Nicolas Ndiaye (LD)

39. Papa Djibril Ndiaye (APE DYSSO)

40. Pathé Ndiaye (PDRS)

41. Coumba Ndoffène Ndour (Les Écologistes du Sénégal)

42. Anta Babacar Ngom (Alternative pour la relève citoyenne)

43. Maguette Ngom (NIDA)

44. Moustapha Niasse (AFP)

45. Abdoul Aziz Paye (MRS)

46. Mahmoud Saleh (APR)

47. Ababacar Khalifa Sall (Taxawu Senegal)

48. Elhadj Momar Sambe (RTA/S)

49. Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr (AND JARIÑ SÉNÉGAL)

50. Ibrahima Sarr (Parti pour la Rénovation et le Progrès - PRP)

51. Oumar Sarr (PAREL)

52. Oumar Sarr (PLD And Suqali)

53. Landing Savané (AJ)

54. Dr Cheikh Tidiane Seck (BND XEL Ak Koom)

55. Idrissa Seck (Rewmi)

56. Farba Senghor (MBOLLO Askan Wi les Libéraux)

57. Abdoul Aziz Sy (UDTS)

58. Moussa Sy (ANC)

59. Pr Pape Demba Sy (UDF MBOLOMI)

60. Samba Sy (PIT)

61. Michel Sylva (CET Jariñ Sama Reew)

62. Aissata Tall Sall (Osez l’avenir)

63. Cheikh Thiam (ME REEW 3D)

64. Fatou Thiam (ALUR)

65. Omar Thiam (IPAS)

66. Ousseynou Thiam (PT)

67. Ousmane Thiam Oudiou (IMPACT)

68. Louis Christophe Thione (GRAAPP)

69. Moussa Tine (Alliance Démocratique Pencoo)

70. Mbaye Touré (Mouvement And Bok Defar - ABD)

71. Samba Wagne (MPC/Adr)



Un contre-pouvoir en marche ?



Avec un effectif aussi large et diversifié, le FDR se pose en véritable alternative politique. Mais pourra-t-il transformer cette coalition en une force électorale efficace et unie ? L’avenir le dira.



En attendant, les initiateurs du FDR prévoient une série d’actions pour mobiliser l’opinion publique et peser sur le débat politique national. La résistance est en marche.