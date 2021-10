Expo Dubaï 2020 / « Clubs B2B networking event : les acteurs échangent avec les investisseurs sur le portefeuille de projets sénégalais.

Les différentes agences et directions sénégalais étaient ce matin à l’expo Dubaï 2020, notamment au Dubaï Exhibition Centre, Hall 2A South, pour le « CEO Clubs B2B networking event : Senegal Investments and Business Opportunities ». Le Dg de l’Apix Mountaga Sy, celui du Cosec Mamadou Ndione, Seydina Aldo Mbengue, Directeur de la promotion et des partenariats de la DGPU sont tour à tour revenus sur l’importance de cette journée.