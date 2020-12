Les populations du village de Ngadiaga ont eu la peur de leur vie ce matin. En effet, un des 11 puits de gaz a pris feu depuis ce matin vers les coups de 9 heures. Depuis, plus 7 tours d'horloge se sont écoulés déjà et l'incendie n'a toujours pas encore été maîtrisé.



D'après notre source, l'explosion s'est produite au moment où l'ingénieur américain en charge de l'entreprise Forteza, était en train de brancher le groupe électrogène qu'il y a eu une étincelle et c'est là que l'irréparable s'est produit. L'ingénieur gravement blessé par l'explosion a été acheminé à l'hôpital.







Selon le maire Maguèye Ndiaye, les populations de Ngadiaga et de la capitale sénégalaise sont en danger. « Aujourd'hui, si les vannes ne sont pas fermées, la catastrophe peut arriver jusqu'à Dakar à cause du pinepline », alerte-t-il.







En ce moment, beaucoup de véhicules des sapeurs-pompiers occupent les lieux mais le feu n'est toujours pas encore maîtrisé.







Les populations et le maire qui ont plusieurs fois interpellé l'État, ont lancé un énième cri du cœur face aux différents risques et dangers qu'ils encourent. Notamment pour qu'ils puissent sentir en retour l'exploitation de leur gaz.