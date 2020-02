Exploitation sexuelle à Mouran (commune de Missirah Sirimana) : 8 filles sauvées de la prostitution.

Ce Vendredi 31 janvier 2020, un réseau obligeant des filles à pratiquer la prostitution a été démantelé par des hommes du commissariat urbain de Kédougou à Mouran, commune Missirah Sirimana, département Saraya. Trois individus ont été ainsi interpellés. À en croire nos confrères de la radio "Djigui Sembe" de Saraya, c'est un groupe qui amenait des filles du Nigéria via le Mali, leur promettant un travail dans des usines avec des salaires XXL. Mais une fois au Sénégal, elles sont renvoyées au niveau des sites d'orpaillage où le travail du sexe les attend.

Heureusement pour les filles, l'une d'elles partie se soigner au district sanitaire de Saraya sera envoyée au centre d'accueil et de réinsertion socio-professionnelle de Kédougou. Après des interrogations, elle a donné des indications qui vont permettre à la police en collaboration avec l'ONG la Lumière de sauver 8 filles (âgées entre 15 et 20 ans). Elles sont actuellement au centre d'accueil et de réinsertion socio- professionnelle de Kédougou en attendant leur retour ou rapatriement vers le Nigéria.