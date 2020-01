Exploitation du pétrole et du gaz : La Marine Nationale prête à faire face à toute forme de menaces sous nos eaux.

« La marine nationale est très bien équipée. Elle est en anticipation sur ce qui pourrait arriver, si jamais on commençait l’exploitation du pétrole et du gaz ». Telles est l’assurance du Contre-amiral Momar Diagne. Le Chef d’Etat-major de la Marine nationale qui s’exprimait à l’occasion du Forum international sur la sécurité maritime et parallèlement à la commémoration du 45ème anniversaire de la Marine nationale du Sénégal. Ce haut gradé de la marine nationale a estimé que les moyens existants à ce jour permettent « de faire face efficacement aux risques actuels ».



Interrogé sur les possibles menaces qui pourraient être engendrées par l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, le patron de la marine nationale a fait savoir que « dans quelques années, nous serons complètement aptes à faire face à toutes formes de menaces multiformes qui pourraient se poser à nous ».