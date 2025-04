Exécution du GTA : les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis dénoncent l’arraisonnement de 12 de leurs bateaux et alertent sur les incidents du projet gazier

L’Association des pêcheurs artisanaux de la Langue de Barbarie a tenu, dans un communiqué ce mercredi, à informer sur les incidents répétés d’arraisonnement de pirogues dans des zones hors de l’aire d’exclusion. Dans une lettre adressée au gouverneur de la région de Saint-Louis, ces pêcheurs informent d’une « situation préoccupante qui compromet gravement la paix sociale et les moyens de subsistance des pêcheurs artisanaux de la Langue de Barbarie. »



L’Association des pêcheurs artisanaux de la ligne de Saint-Louis apprend que, en date du 05 avril 2025, « plus de 12 pirogues appartenant à des pêcheurs de Guet Ndar et de Santiaba ont été arraisonnées alors qu’elles se trouvaient à près de 2 km en dehors de la zone d’exclusion définie et balisée autour du site gazier. » Non seulement, dénonce-t-elle, « leurs matériels et cordages ont été sabotés, mais aucune information officielle ne leur a été communiquée, malgré les démarches entamées auprès de l’Inspecteur régional des pêches et auprès de la Direction de la surveillance DPS ainsi que du CLPA. »



L’Association des pêcheurs artisanaux de la ligne de Saint-Louis dénonce fermement ces actes, qui surviennent à la veille de la période critique de l’année qu’elle appelle « Thiorone » (avril - mai - juin) où l’activité de pêche autour de DJATARA devient particulièrement intense. « Cette période de l’année est cruciale pour la sécurité alimentaire et les revenus des familles de pêcheurs. Ces incidents alimentent une tension croissante au sein de nos communautés, déjà éprouvées par la restriction des zones de pêche et les effets directs des travaux gaziers. Nous craignons que l'absence de mesures correctives urgentes ne conduise à une crise sociale que personne ne souhaite. »



Par conséquent, ces pêcheurs sollicitent instamment de la part de la haute autorité, l'ouverture immédiate d'une enquête sur les incidents du 05 avril, la compensation des matériels détruits injustement, la mise en place d’un mécanisme d’alerte rapide entre eux, les autorités locales et les forces de sécurité en mer, et la convocation d’urgence du Comité Régional de Concertation sur le projet GTA pour examiner ces faits et proposer des mesures préventives avant l’intensification des activités en mer.