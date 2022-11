Exclusif : Fode Ballo-Touré annoncé forfait pour le match contre les Pays-Bas !

L’hécatombe continue dans le couloir gauche de l’équipe nationale du Sénégal. Après la non convocation de Saliou Ciss et le forfait de Sadio Manè, la sélection sénégalaise va probablement devoir se passer de Fodé Ballo-Touré, victime d’une légère gêne musculaire contractée depuis hier. Toutefois, on ignore encore la gravité de la blessure de Ballo-Touré…