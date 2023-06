Examens CFEE et Entrée en 6ème : les épreuves se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire (Dr Cheikh Oumar Hann).

Les épreuves du CFEE et de l'Entrée en 6ème ont débuté ce mercredi 21 juin sur toute l'étendue du territoire. Dans ce cadre, le ministre de l'Éducation nationale, le Dr Cheikh Oumar Hann a effectué une visite au centre d'examen sis à l'école élémentaire Scat Urbam de l'IEF des Parcelles Assainies de Dakar, en compagnie du gouverneur de la région de Dakar et du sous-préfet.

Ceci, pour superviser le bon déroulement des épreuves au sein de cet établissement.

À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale a noté que cette visite permet de faire le point en terme de statistiques, mais également voir l'organisation et le bon déroulement des épreuves. "Dans ce centre, les conditions sont réunies pour le bon déroulement des examens. 315 candidats y sont recensés et un seul absent a été noté. Les surveillants sont présents et nous n'avons pas d'autres absents. Au niveau national, il y a 297.000 candidats qui concourent à ses épreuves", a déclaré Cheikh Oumar Hann qui félicite le chef du centre en passant par l'IEF et surtout les parents d'élèves.

Selon lui, la présence des élèves montre l'engagement des parents afin que les enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions. Aussi, M. Hann se réjouit du nombre de filles qui tourne autour de 175 filles contre 150 garçons. Ce qui fait un taux de 55,6 % de filles.



Face aux événements liés aux violentes manifestations à Dakar, le ministre de l'Éducation a rassuré que le système éducatif a montré sa résilience. "Nous avons pu organiser les examens. Et je peux vous assurer que tout se déroule parfaitement sur toute l'étendue du territoire. De tous les rapports reçus des IA, rien à signaler", a conclu Cheikh Oumar Hann.