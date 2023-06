Examen dans un contexte de manifs : les acteurs étalent leurs inquiétudes

Comme la plupart des autres secteurs, au Sénégal l’impact des manifestations des jeunes après le dernier verdict du procès opposant Ousmane Sonko Adji Rabi Sarr a aussi été plus que visible dans le milieu scolaire.



En effet, même si pour certains après avoir perdu plusieurs heures de cours, pour d’autres il leur est maintenant très difficile de reprendre puisque leurs sites ont complètement été brûlés

sur les images qui circulaient les dégâts sont énormes plusieurs écoles universitaires du matériel et bus ont été calcinés.



Une situation vraiment déplorable pour les syndicalistes, les enseignants mais surtout les élèves en classe d’examen.



« Il faut que l’état trouve une solution parce que ce problème ne vient pas de l’école, mais des acteurs politiques et notre chef de l’état en est entièrement responsable » assure Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP.



Ainsi il est aussi à noter que ces événements ont eu lieu juste à quelques jours des examens, au Sénégal dont le CFEE, le BFEM et le Baccalauréat.



Même si le calme est observé pour le moment, il semble que la conscience des enseignants n'est pas tranquille. C’est pourquoi les acteurs invitent les autorités à travers le ministre de tutelle à maintenir la paix dans notre chère pays afin que les élèves puissent entamer leur examen et que les professeurs puissent aller dans les régions en toute sécurité.