Eva Marie Coll et Maïmouna Ndoye Seck chantent Macky et raillent l'opposition

Le mouvement "Gungue Macky Sall" dont la présidente Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens, s'est penché ce 14 février, sur le parcours et les réalisations du président sortant Macky Sall. Une manière pour eux, de réitérer leur attachement au leader de la coalition présidentielle. Ce "Takussan" organisé en l'honneur du président de la République s'est tenu en présence de l'ancien ministre de la santé, Éva Marie Coll Seck, du directeur général du port autonome de Dakar... Pour ces derniers, Macky Sall est le candidat idéal pour le Sénégal et son bilan n'est plus à débattre. Et ils ont chacun, durant leur speech, raillé l'opposition.