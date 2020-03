Euro 2020 : Le président de l’UEFA refuse de parler d’annulation malgré la menace du Covid-19.

Aleksander Ceferin a déclaré ce mardi que « le droit des confédérations d'organiser des compétitions continentales est inaliénable », une réponse ferme après les rumeurs de remise en cause de l'Euro 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Le dirigeant slovène a fait cette déclaration lors de son discours officiel du 44ème Congrès de l'UEFA, qui s'est tenu à Amsterdam, peu après la sortie médiatique de Gianni Infantino , président de la FIFA, qui n'écartait pas une possible annulation de la compétition .

Infantino était présent à Amsterdam, en plus des 55 délégations des associations nationales de l'UEFA et a rappelé que certaines d'entre elles ont dû "prendre des mesures importantes en rapport à l'épidémie", en référence aux matchs reportés en Italie, ou au championnat suspendu en Suisse.

Besoccer