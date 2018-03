Escroquerie sur 40 millions : Le cas Alioune Petit Mbaye jugé le 10 Avril

Poursuivi pour escroquerie portant sur la somme de 40 millions de FCFA au préjudice de la Sonatel et la Cbao, l’ancien promoteur de lutte Alioune Petit Mbaye devait être jugé hier par le Tribunal correctionnel de Dakar malgré sa fugue pour se réfugier en Europe (France) depuis 2009. Pour rappel, l’ex-patron d’Action 2000, organisatrice de grands combats de lutte entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, avait été condamné en 2009 pour des faits presque similaires. En effet, il a été reconnu coupable d’escroquerie et de détournements de deniers publics. Il avait écopé de deux ans de prison ferme assortis d’un mandat d’arrêt et de la confiscation de ses biens. Les faits incriminés remontent à 2007, après le combat Bombardier-Tyson. Petit Mbaye avait bénéficié de la Sonatel d'un fonds de sponsoring avec une attestation qu’il devait présenter à la Caisse nationale de crédit agricole (Cnca) pour entrer en possession de ses sous. Le promoteur encaisse l’argent et établit de fausses attestations au nom de la Sonatel qu’il a présentées à la CNCA pour un prêt d’un montant de 40 millions de francs Cfa. Condamné à deux ans de prison ferme, Petit Mbaye réussira, en 2009, à quitter le Sénégal avant son incarcération. Le juge va statuer sur son cas le 10 avril prochain.



L'As