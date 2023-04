Erratum/ Assemblée nationale: Harouna Gallo Bâ est le remplaçant de Abdoulaye Diouf Sarr et non Djibril War

Il y’a quelques heures Dakaractu publiait qu’Abdoulaye Diouf Sarr nommé à la tête du FONSIS, sera remplacé par Djibril War, 34e sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais visiblement, c’est l’actuel directeur de la société de gestion des abattoirs du Sénégal, (SOGAS) ex SERAS. C’est bien Harouna Gallo Bâ (32e sur la liste ) qui prend la place de son camarade de la majorité et vice-président de l’Assemblée nationale. D’ailleurs, lors de l’annonce de son statut de député, certains de ses amis et camarades ont fait une petite fête chez lui pour remercier le chef de l'Etat Macky Sall .



En clair, il est établi que cette structure d’abattage d’animaux et production de viandes est une société privée dont le nouveau député est actionnaire majoritaire. Ainsi, il peut bien continuer ses activités dans cette entreprise tout en étant parlementaire dans la 14e législature.



A rappeler que Harouna Gallo Bâ est également le président de l’Union des organisations nationales des éleveurs du Sénégal et maire de Gamadji Saré dans le département de Podor.