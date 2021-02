Équipe nationale basket : Youssoupha Ndoye, de la taille et du leadership sur le parquet...

24 points claqués, 08 rebonds arrachés et 02 passes décisives délivrées, telles sont les statistiques aériennes de Youssoupha Ndoye (29 ans, 2m12), le capitaine de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, ce samedi contre le Mozambique dominé 84 à 43.

En bon leader au sein de la team Sénégal en pleine reconstruction, le pivot des Lions qui a obtenu la meilleure évaluation de la partie avec un +22 de notation, a montré l'exemple par l'action alliée à une abnégation sans faille.



Investi d’une sorte de mission dans la « tanière » recomposée de nouveaux jeunes au talent brut, le géant sénégalais assure désormais avec brio ce rôle de fédérateur et de relais auprès de la relève encore inexpérimentée. Si le Sénégal qui a fini de composter son ticket qualificatif au prochain Afrobasket Kigali 2021, a écrasé la concurrence dans le groupe B (5 Victoires en autant de sorties, phase aller et retour comprise), Youssoupha Ndoye y est pour beaucoup.

Dernièrement, sous les, ordres du nouveau coach principal des Lions du basket, Boniface Ndong et ou ceux de l’adjoint Mamadou Guèye « Pabi », Youssoupha Ndoye qui a toujours été de nature extravertie et dominateur sur les parquets de manière général, semble avoir pris une nouvelle dimension avec le brassard de capitaine en plus.



En plus de martyriser les cerceaux à force de dunks spectaculaires, le pensionnaire du Real Bétis insuffle à ses partenaires son leadership et sa rage de vaincre. Un apport non négligeable pour la bande à Alkaly Ndour, Cheikh Bamba Diallo, Moustapha Diop et Cie… En l’absence de Maurice Ndour et Gorgui Sy Dieng les leaders naturels de la « tanière », le Sénégal aura besoin d’un leader pour maintenir le cap sur la route de la reconquête du titre continental.

Dans ce tournoi qualificatif déjà plié, le dernier acte se dispute ce dimanche contre l’Angola. Une dernière sortie qu’il faudra soigner pour les Lions du Sénégal et leur capitaine, Youssoupha Ndoye qui affiche 106 minutes de jeu pour un total de 61 points et 39 rebonds pris lors des cinq derniers matches de l’équipe nationale de basket...