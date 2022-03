Equipe nationale : Malang Sarr aux portes de la tanière…

« Que ce soit Boubacar Kamara, Sofiane ou Malang Sarr, ce sont des garçons qui sont amenés à intégrer la tanière… »

Ainsi s’exprimait, Aliou Cissé au lendemain de son sacre continental avec le Sénégal à la Coupe d’Afrique (CAN) 2021. A quelques jours de la publication de la fameuse liste, l’espoir est permis.



L’espoir de voir ce vœu cher à Aliou Cissé et à bon nombre des supporters des Lions, se réaliser à l’entame de ces matchs de barrages contre L’Égypte (25 et 29 mars 2022.)

Avec ses champions d’Afrique, le coach Cissé espère attirer l’ancien Niçois dans la tanière qui serait plus forte. Avec un côté gauche qui serait davantage renforcé compte tenu de la présence de Saliou Ciss et Abdou Diallo tous deux flamboyants à la CAN. Car Malang est avant tout un défenseur central gauche, moderne, technique et souvent utilisé en qualité de latéral gauche notamment avec son club Chelsea. Mais, ceci étant dit, le joueur qui n’a jamais dit oui au Sénégal, était jusque-là dans la réflexion.



Telle a été sa réponse au micro de foot Sénégal, il y a de cela deux ans. « J’ai 20 ans, je ne suis pas pressé, j’ai le temps pour continuer à travailler, continuer ma progression après je prendrais ma décision… On (Aliou Cissé et lui) a déjà parlé mais je lui ai donné la même réponse. » Une réponse qui, entre-temps aurait changé, peut-être sous l’influence de plusieurs proches du joueurs.

En effet, selon certaines sources, la mère du Malang Sarr mettrait tout en œuvre pour que son fils défende les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. Un soutien de poids en plus du désir ardent d’Aliou Cissé de compter le défenseur des Bleues parmi ses hommes. A cela s’ajoute le nouveau statut des Lions qui comptent désormais une étoile en plus d’être à une foulée d’une qualification à la prochaine coupe du monde de football Qatar 2022. Autant de choses qui auraient convaincu Sarr, plus que jamais aux portes de la tanière.

Pour Cissé, c’est clair que : « Nous voulons toujours apporter du sang neuf et de la concurrence mais comme je l’ai dit, il ne faut pas non plus faire n’importe quoi. Il y a une dynamique qui est là, une ossature qui est là. Il ne s’agit pas d’aller chercher des joueurs pour aller chercher des joueurs. Il faut qu’on prenne des joueurs capables de nous apporter un plus là où nous sommes en manque… » Wait and see…