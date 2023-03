Équipe nationale - Éliminatoires CAN 2024 : La liste d’Aliou Cissé attendue ce vendredi…

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, devrait publier sa liste de joueurs ce vendredi 17 mars. Une nouvelle convocation qui entre dans le cadre de la double confrontation entre le Sénégal et le Mozambique pour le compte de la 3ème et 4eme journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN 2024.

Pour la double confrontation face au Mozambique le 24 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et puis le 28 mars pour le match retour à Maputo, El Tactico va faire appel à Sadio Mané (pour son retour dans la tanière) et Cie pour chercher la qualification à l’issue de ces deux journées.

Par ailleurs, plusieurs noms sont agités pour intégrer cette liste. C’est le cas du double champion d’Afrique (CAN U20 et Chan), Lamine Camara ou encore du milieu de terrain de Reims, Dion Lopy. Avec l’incertitude qui plane autour d’Édouard Mendy qui se remet d’une fracture du doigt, Bingourou Camara et le portier de la sélection locale, Pape Amadou Sy sont également pressentis dans le groupe.