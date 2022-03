Equipe nationale : Bingourou Kamara, l'autre option pour Aliou Cissé...

Pour faire face aux forfaits de ses deux gardiens de but, Sény Dieng touché aux quadriceps et Alfred Gomis victime d'une fracture au doigt, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pourrait se tourner vers Bingourou Kamara (25 ans.) L'ancien gardien strasbourgeois qui évolue actuellement à Charleroi en Belgique (09 matches joués pour 04 clean sheet), sous forme de prêt, connaît assez bien le chemin de la tanière pour avoir été sélectionné à deux reprises avec les Lions.



À moins de 24 heures de la publication de la liste des joueurs, la tanière est un peu fragilisée au niveau de sa défense, au sein de laquelle les portiers numéro 2 et 3 seront indisponibles pour quelques semaines. Mis à part Édouard Mendy (Chelsea) le titulaire au poste et probablement Alioune Badara Faty qui évolue dans le championnat local sénégalais (L1, Casa Sport), Bingourou Kamara reste l'une des alternatives pour renforcer le groupe avant d'aller défier l'Égypte au Caire le 25 mars puis à Dakar le 29 mars pour les barrages du mondial 2022.



Après avoir affiché son intérêt pour l'équipe nationale du Sénégal, Bingourou qui a connu une traversée du désert en Alsace, reste encore dans les petits papiers de Cissé qui n'hésite pas à faire appel à lui. Son départ en Belgique pour retrouver du temps de jeu (788 minutes jouées cette saison) et donc de la compétitivité pourrait lui valoir une convocation vu l'actuelle situation du groupe.



Avec Pape Seydou Ndiaye de Jammerburgt (D1 Danemark), ils occupent une position de "réservistes" aux portes de la tanière...