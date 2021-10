Épidémie de dengue dans le nord : « La campagne va permettre d’éviter d’éventuels cas de dengue dans la région de Dakar » (Colonel Maodo Malick Ndao, SNH)

Une vingtaine de cas liés à la dengue ont été signalés il y a quelques jours dans le nord du pays. Une situation qui préoccupe le Service National d’Hygiène. En effet, pour parer à toute éventualité d’une apparition du virus dans la région de Dakar, le Service National d’Hygiène vient de lancer une opération régionale de saupoudrage et de traitement des bassins de rétention.



La mobilité des personnes constitue aujourd'hui un véritable coefficient de vulnérabilité de la région de Dakar face à ces anxiétés. Néanmoins cette nouvelle campagne de désinfection a pour objet d'éviter le pire à la capitale Sénégalaise. C’est en tout cas l’avis du Médecin Colonel Maodo Malick Ndao, chef du Service National de l’Hygiène qui l'affirme.



« On n’aimerait pas que cette nouvelle vague de contamination n'arrive ici et c’est la raison pour laquelle nous anticipons pour que ces populations soient préservées de ces maladies », fera-t-il savoir avant d’estimer que « cette nouvelle campagne va nous permettre d’éviter d’éventuels cas de dengue dans la région de Dakar. »