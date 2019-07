Environnement médiatique : La presse sénégalaise étouffée, l'État parmi les complices.

Partant de l'infobicité à l'infomaigreur en passant par les fake news, l'avenir des médias au Sénégal va de mal en pis. Et ce, malgré les efforts fournis par le SYNPICS et les acteurs du secteur.

Pour y remédier, un séminaire de plus a réuni les techniciens de l'information, lors duquel es conditions de travail dans les rédactions, le statut des journalistes et le comportement des patrons de presse ont été passés au crible. Et le comportement de l'État face à tout ça est déploré, du fait que ce dernier n'a toujours pas joué pleinement son rôle...