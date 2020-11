Environnement : Le MEDD annonce une traduction du code forestier en langues nationales.

Le ministre de l'environnement et de développement durable en visite dans les régions de Louga et Matam, s'est exprimé sur la protection de l'environnement en annonçant une traduction du code forestier. Abdou Karim Sall considère que les populations doivent mieux s'approprier du nouveau code pour comprendre ce qu'il dit en termes de répression et de sanction.



L'initiative est ainsi bien partie, car le code est déjà en phase de finalisation en pulaar, mais globalement, l'esprit et la lettre doivent être, selon le ministre de l'environnement, bien pris en compte et maîtrisés aussi bien dans le fond que dans la forme.