Environnement : Convention entre la Fédération française pour les clubs UNESCO et l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte

Ce lundi 16 janvier 2023 a été signée une convention historique entre la Fédération française des Clubs pour l’UNESCO (FFCU) et l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte. Ce partenariat vise à planter des arbres dans des zones désertiques d’une part et d’autre part, vise à appuyer la réalisation du projet pharaonique de la Grande Muraille Verte (GMV) entrepris depuis 2007 par l’Union Africaine.En effet, La Grande muraille verte, est un vaste projet de lutte contre la progression du désert au Sahel qui s’étend sur 7.600 km et 15 km de large, allant du Sénégal à Djibouti.Ainsi ce partenariat entre l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte et la Fédération française pour les clubs de l’UNESCO vient renforcer la lutte contre la désertification au Sénégal et au Sahel.