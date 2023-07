Entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken: " Nous avons discuté de sujets d’intérêt commun, bilatéraux et globaux"( Macky Sall).

" Je remercie le Secrétaire d’État américain Antony Blinken pour son appel de ce jour", a informé le chef de l'État dans un tweet.



Selon lui, les échanges ont tourné autour de plusieurs points. " Nous avons discuté de sujets d’intérêt commun, bilatéraux et globaux", a-t-il ajouté.



Avant de conclure en ces termes"J’apprécie l’amitié et le partenariat anciens et solides entre les États Unis d’Amérique et le Sénégal".