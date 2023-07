Entretien avec Me Ousmane Ngom, ancien ministre de l’Intérieur : « Le président Macky Sall a été desservi par son entourage et un nouveau type d’opposants (…) Le choix de son successeur doit se faire collectivement au-delà des frontières de Benno et

Il ne pourra que faire un pari sur l’homme. Espérons que ce sera un pari gagnant. Je ne crois pas tellement à la vertu miracle de la carte blanche.



En revanche, je crois à la concertation restreinte et croisée qui doit se poursuivre et qui peut conduire à des choix plus judicieux et mieux assumés collectivement au-delà des frontières de Benno et de la Majorité présidentielle.

Vous savez, Macky Sall, à son arrivée au pouvoir a été servi par la conjonction d’astres favorables, une vision éclairée et un volontarisme inébranlable qui lui ont permis en une décennie de réaliser des choses exceptionnelles dans tous les domaines. Incontestablement sous son magistère, le Sénégal a fait un grand saut dans la modernité sans ignorer la nécessité d’aller vers plus d’équité sociale et territoriale et une plus grande démocratie économique.Même ses adversaires n’osent plus affirmer qu’il n'a pas de bilan mais ils disent qu’il est matériel et non immatériel ! C’est vraiment un manque d’arguments car le grand bilan immatériel de cette dernière décennie c’est la paix et la stabilité du Sénégal au moment où la plupart des pays qui nous entourent sont plongés dans des coups d'État avec des guerres civiles ou des régimes militaires. Au même moment le Sénégal, l’une des plus fortes croissances économiques de la sous-région, voit sa démocratie qui tient debout avec des élections régulières et pacifiques, les libertés fondamentales globalement respectées. C’est un bien précieux qu’il nous faut préserver à tout prix.Malheureusement le Président Macky Sall a été desservi par deux facteurs limitants : son entourage et un nouveau type d’opposants.Un entourage qui a manqué de générosité, d’esprit d’ouverture pour mettre en exergue et valoriser les réalisations exceptionnelles du Président Sall. Beaucoup de ses proches étant surtout obnubilés par les positions de pouvoir et la course aux richesses.Un nouveau type d’opposition surfant sur le populisme et les frustrations des populations et manquant totalement de culture démocratique et même de culture tout court.Un tel environnement, avec de tels acteurs, peut ouvrir la porte à toutes les dérives déstabilisatrices qui peuvent ruiner tous les acquis engrangés. Surtout quand des forces extérieures tapies dans l’ombre sont prêtes à s’accaparer, par tous les moyens, des nouvelles richesses du Sénégal (gaz et pétrole).Le profil qui va remplacer Macky Sall aura encore plus de défis à relever que lui. C’est pourquoi il sera difficile même au Président Sall, nonobstant ses qualités de leader et d’homme d’État exceptionnel de faire un choix opérant, vu les enjeux et les urgences.