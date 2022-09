Entretien – « Vacansou promoteur » : rencontre avec Makane Mbengue, le DON KING Junior de l’arène

C’est dans une ambiance au beau fixe que le patron de Gaston Production a accueilli l’équipe de Dakaractu chez son père, le créateur de la société Gaston production, aux Maristes. Celui qui avait déserté l’enceinte du sport national sénégalais pendant six longues années, a marqué son retour de la plus belle des manières. Connu pour un travail clair, sérieux et sincère avec de grandes journées, pour ses commentaires engagés, Makane Mbengue ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit d’assumer sa personnalité et il ne s'est pas affiché autrement dans cette interview.

Dans cette première partie, le DG de Gaston production est revenu sur ses premiers pas, sa façon de travailler, les combats ficelés les années passées et évidemment ceux de la saison prochaine qui lui ont valu de marquer le coup qui, par ailleurs, suscite beaucoup de questionnements. Il est revenu sur sa façon de travailler avec les sponsors et l'importance du pay-per-view. Il terminera par interpeller les lutteurs, les amateurs et les sites Internet...