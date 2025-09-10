Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu

Dans un entretien avec Dakaractu, le député, membre du secrétariat exécutif national de l'Apr, Abdou Mbow, s’est largement exprimé sur les derniers changements à la tête du gouvernement.L’ancien président du Groupe Parlementaire BBY a parallèlement livré son regard critique sur la gestion des politiques économiques et sociales de l’État du Sénégal avec à sa tête le tandem Diomaye-Sonko. Pour finir cet entretien, le membre de l’APR qui dénonce « de l’acharnement et des règlements de comptes politiques », soulève la question des détenus dont certains de ses camarades de parti...