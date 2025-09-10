Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu

Dans un entretien avec Dakaractu, le député, membre du secrétariat exécutif national de l'Apr, Abdou Mbow, s’est largement exprimé sur les derniers changements à la tête du gouvernement.
L’ancien président du Groupe Parlementaire BBY a parallèlement livré son regard critique sur la gestion des politiques économiques et sociales de l’État du Sénégal avec à sa tête le tandem Diomaye-Sonko. Pour finir cet entretien, le membre de l’APR qui dénonce « de l’acharnement et des règlements de comptes politiques », soulève la question des détenus dont certains de ses camarades de parti...
L’ancien président du Groupe Parlementaire BBY a parallèlement livré son regard critique sur la gestion des politiques économiques et sociales de l’État du Sénégal avec à sa tête le tandem Diomaye-Sonko. Pour finir cet entretien, le membre de l’APR qui dénonce « de l’acharnement et des règlements de comptes politiques », soulève la question des détenus dont certains de ses camarades de parti...
Autres articles
-
Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés
-
Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe
-
RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs
-
Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa
-
Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre