[ Entretien] Notariat : Me Aïda Diawara Diagne éclaire sur le rôle du notaire, en prélude à la rencontre internationale de Dakar du 7 au 10 Mai

En prélude à la rencontre internationale entre la Chambre des Notaires du Sénégal (CNDS) et le Conseil Général de l’Union Internationale du Notariat (UINL), prévue du 7 au 10 mai 2025 à Dakar, la présidente des notaires du Sénégal, Me Aïda Diawara Diagne, s'est entretenue avec quelques organes de presse, ce mardi 29 avril. L’objectif de cette sortie médiatique est d'informer sur la rencontre internationale qui va se tenir à Dakar au mois de Mai. « Nous aurons 86 pays représentés à Dakar, avec 120 délégations attendues à l’échelle continentale et mondiale », a-t-elle indiqué. Cette rencontre internationale sera une opportunité d’échanges autour des enjeux actuels de la profession notariale, notamment la digitalisation et la lutte contre les faux documents.



Il s'agit également pour Me Aida Diawara Diagne de sensibiliser la population sénégalaise sur le rôle réel du notaire, une profession libérale souvent méconnue du grand public, qui l'associe uniquement à la régularisation d’actes fonciers.



Me Diawara Diagne a tenu à rappeler que le notaire ne se limite pas aux actes fonciers :« Le rôle du notaire, c’est d’authentifier les actes. Nous sommes des officiers ministériels, à qui l’État délègue une partie de la puissance publique. Nous recevons des actes de vente, nous accompagnons la création de sociétés, et nous faisons aussi du conseil juridique », a-t-elle précisé lors d'un entretien avec Dakaractu.