Enseignement : Mamadou Ndiaye, le Directeur du Cesti, élu Président du Réseau Théophraste.

Mamadou Ndiaye, le Directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), a été élu nouveau Président du Réseau Théophraste des écoles francophones de formation en journalisme. Une structure qui a été créée en mars 1994 et qui regroupe aujourd’hui 20 centres de formation en journalisme de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Maroc, de la Roumanie, du Sénégal, de la Suède, de la Suisse et de la Tunisie’’, a appris Dakaractu.



Et c’est à l’occasion d’une Assemblée générale initiée par cette association, ce vendredi 27 mai 2022 à Saly, qu’a été porté à la tête de ce réseau, M. Ndiaye. La présentation faite de ce nouveau président met en exergue sa qualité d’enseignant de multimédia, du web-journalisme et de la communication au Cesti depuis une quinzaine d’années. Mais aussi son statut d’enseignant-chercheur en Sciences de l’information et de la communication. Et ce, en plus de sa casquette d’auteur ‘’de plusieurs publications dans des revues scientifiques’’, renseigne une note d’information parvenue à la rédaction.



Il faut noter que le Cesti a accueilli pendant 48 heures, (du 26 au 27 mai 2022) le colloque suivi de l’Assemblée générale dudit réseau. Ledit centre en a profité pour renouveler ainsi ses instances à l’occasion de ce colloque. Une rencontre qui a été organisée cette année autour du thème intitulé ‘’le nécessaire journalisme scientifique’’. D’ailleurs, dans cette lancée et en droite ligne avec les crises (sanitaire et environnementale), les communications des chercheurs ont notamment insisté sur la nécessité d’inclure ou de renforcer l’enseignement du journalisme scientifique dans leurs écoles de formation respectives, a indiqué ladite source...