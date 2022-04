Enlevé dans le nord du Cameroun et libéré : Ballé Diouf est rentré à Dakar

Dakaractu a appris de source familiale que Ballé Diouf est de retour à Dakar depuis ce jeudi 7 avril après une trentaine de jours entre les mains d'individus non encore identifiés.

L'humanitaire sénégalais qui travaille pour l'ONG Médecins Sans Frontières avait été enlevé, en même temps que deux de ses collègues (une franco-ivoirienne et un Tchadien) et deux agents de sécurité camerounais, dans la nuit du 24 au 25 février à Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun.

Sa libération est intervenue le 30 mars dernier dans des conditions non encore élucidées. Mais le plus important, c'est qu'il a retrouvé les siens sain et sauf. Selon le communiqué de sa famille reçu à Dakaractu, « il se porte bien ».

Produit de l'École nationale de développement social et sanitaire (ENDSS), Ballé Diouf est passé par l'hôpital Principal avant de s'engager dans l'humanitaire. Ainsi, il séjournera dans beaucoup de pays africains traversant des crises. Cet amour pour l'intervention humanitaire dans laquelle il a capitalisé une expérience de 10 ans l'a mené dans l'extrême nord du Cameroun où des groupes djihadistes sont présents...