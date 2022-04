Énergie : Un problème noté sur les pipelines, à l’origine de certains retards dans la livraison de carburant (Senstock)

Depuis 3 ou 4 mois, la Sar est en arrêt d’activité pour augmenter sa capacité de production. Cela fait que nos produits nous sont livrés au niveau du Terminal pétrolier, puis à Senstock via les pipelines. C’est ensuite que le produit est acheminé à Mbao, site qui était alimenté par la Sar (Société africaine de raffinage) qui se charge enfin de la livraison aux distributeurs. Tels sont les indications données ce jeudi 21 avril 2022 par le Chef de département logistique Senstock, Seydou Alpha Wane. C’était au cours d’une petite visite d’inspection conduite par le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima.





M. Wane dit avoir noté, avec ses collègues, des anomalies au niveau du pipeline qui relie Senstock à Mbao. ‘’Il y avait une fuite aux environs de Thiaroye. Et on s’emploie à faire les réparations nécessaires. Ce qui demande plusieurs jours de travail. (…). N’empêche, nous avons pris nos dispositions afin de doubler la mise et nous donner des chances de ramener la situation à la normale. Telles sont les consignes qui nous ont été données par la tutelle et le directeur d’exploitation. Nous pensons remettre les pendules à l'heure, dans les 72 prochaines heures. D’autant que les bateaux ont entamé les déchargements, il ne reste qu’à faire le nécessaire pour que les camions puissent avoir leur cargaison. On avait une capacité de remplissage de 80 camions citernes/jour. Nous nous démenons pour relever la barre à 120 ou même 150 camions citernes par jour’’.