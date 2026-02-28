Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins)

Des acclamations ont résonné dans les rues de Téhéran soir samedi, selon des témoins, après des informations faisant état de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dans les frappes israélo-américaines sur le pays.



Des habitants ont applaudi depuis leurs fenêtres et de vives acclamations ont retenu peu après 23h locales dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale iranienne, ont rapporté plusieurs témoins.

