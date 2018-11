En vue de la bataille électorale de 2019 : Serigne Moustapha "dévoile" ses armes mystiques et implique Serigne Habib Sy et Cheikhou Oumar Sy

Comme ils le font habituellement, les moustarchidines se sont retrouvés au champ de courses au lendemain du Mawlid pour réécouter leur guide, Serigne Moustapha Sy. Le marabout a encore étalé toute sa maîtrise des sciences religieuses et ses disciples en redemandent...

Et comme à son habitude, le guide religieux a parlé de religion, mais aussi de politique. À ce sujet, Serigne Moustapha Sy a fait savoir à ses hôtes, Serigne Habib Sy Mansour et Cheikhou Oumar Sy Moustapha, que l'heure est venue pour eux de jouer pleinement leur partition dans la gestion du pays. Dans ce créneau, le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina wal Moustarchidaty a révélé détenir les recommandations des érudits du Sénégal pour faire changer radicalement les choses. Mais le marabout attend de pouvoir compter sur les bonnes personnes avant de "déclencher la procédure". Dans la même veine, il a invité ses cousins à rejoindre son combat pour un Sénégal nouveau. "Vous allez diriger la campagne (électorale). Je serai en retrait et vous me rendrez compte de temps en temps", a adressé Serigne Moustapha à Serigne Habib Sy et Cheikhou Oumar.