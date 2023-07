En visite à Dakar, Aliko DANGOTE confirme Ousmane MBAYE Nouveau Directeur-Général de DANGOTE CEMENT SENEGAL

C’est Aliko DANGOTE, himself, PDG du conglomérat panafricain, qui a profité de sa visite hier, mercredi 5 juillet 2023 à Dakar, pour présenter son nouveau Directeur-Général sénégalais au Président Macky SALL. Le magnat nigérian est expressément venu au Sénégal afin de remercier le Chef de l’Etat d’avoir répondu à son invitation lors de l’inauguration de sa méga-raffinerie, en mai dernier, à Lagos.



Le Président Macky SALL a ainsi salué à sa juste valeur la promotion d’un jeune sénégalais à la tête de la filiale sénégalaise du groupe cimentier nigérian présent dans une dizaine de pays du continent. Il a, de même, vivement félicité Aliko DANGOTE pour la construction en terre africaine de l’une des plus grandes raffineries au monde et pour ses efforts considérables de création d’emplois sur le continent et, en l’occurrence, au Sénégal.



Le patron du Groupe Dangote a également profité de son tête-à-tête avec le Chef de l’Etat sénégalais pour explorer de nouvelles opportunités d’investissements au pays de la Téranga.



La confirmation de Ousmane MBAYE à la tête de Dangote Cement Senegal est emblématique à plus d’un titre.



Elle traduit, d’abord, le pari du Groupe sur la jeunesse puisque Monsieur MBAYE, quadragénaire lui-même, sera épaulé par une équipe managériale dont la moyenne d’âge tourne autour de la quarantaine.



Ensuite, elle vient, en quelque sorte, parachever la politique de ‘’sénégalisation’’ du personnel de l’entreprise, aujourd’hui constitué de plus de 99% de nationaux. Enfin, cette décision est un sacre de la compétence locale car Ousmane MBAYE, un pur produit de l’école sénégalaise, y a fait toutes ses armes.