En route vers Qatar 2022 : Entre chanson populaire et messages mobilisateurs… Macky Sall lance sa campagne du « second mondial… »

En déclarant sa flamme incandescente à « dame Coupe » (trophée de la coupe du monde de football), de passage dans les beaux jardins verdoyants du palais de la République, niché au sein de la capitale sénégalaise, le président Macky Sall, a aussi enflammé la toile et pas que !



Le passage du Trophy Tour 2022 à Dakar, ce mardi 7 septembre, sera incontestablement marqué par cette partie du discours du chef d’État sénégalais qui, en l’espace d’une mi-temps, a marqué un but digne d’un redoutable attaquant de surface.



L’actuel président de l’Union africaine arborera son costume de poète à la plume aiguisée pour faire la « cour » à la belle et convoitée coupe dorée (5kg dont 18 carats d’or pur et de pierres précieuses…) « Quant à toi dame coupe, le Sénégal par ma voix, te déclare sa flamme ! De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Téranga. Alors nous t‘offrons la Téranga sénégalaise à bras ouverts. Et, nous te promettons que toutes griffes dehors, le Lion se battra de toutes ses forces pour te conquérir et te ramener ici, au Sénégal, en décembre prochain in sha Allah ! »Un style atypique qui a justement eu le don de séduire.



Rappelant son discours désormais mémorable, prononcé au mois de janvier 2022 (toujours au palais), à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau à l’équipe nationale de football du Sénégal qui rentrera avec le titre continental, le message de Macky a une nouvelle fois fait mouche ! Ce jour-là, il avait dit ceci à Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Cie, « C’est le dem ba diekh indi coupe bi ! Il faut nguén niaffé ko ! On veut la coupe mais pas juste aller en finale (donnez-vous à fond, jusqu’à la dernière énergie, il faut faire preuve de bravoure pour ramener le trophée. »



Appelant à l’union sacrée autour de la sélection nationale, il avait alors invoqué toutes les formes de prières, soutien et autres incantations à même de porter les Lions au sacre.



La quête du titre mondial au Qatar (20 novembre au 18 décembre 2022) est ainsi parfaitement lancée pour la seconde campagne des Lions sous le magistère du président Macky Sall (la troisième participation du Sénégal à une coupe du monde après 2002 et 2018.)



Au moment de recevoir pour la deuxième occasion le trophée de la Coupe du monde à Dakar, la passe a été saisie par le chef d’État sénégalais qui a joué le jeu, poussant d’emblée la chansonnette avec le comité de supporters « 12ème Gaïndé » avec le fameux « Buur yallah niogui laay niane Sénégal dieul Ndaam li ! »



Une séquence rafraîchissante, devenue virale sur les réseaux sociaux, en quelques heures seulement.

Au-delà de toutes considérations d’ordre extra sportives, donc loin du champ politique, de ses attaches partisanes et autres formes de coloration, ici l’accent mérite d’être mis sur les talents d’orateur du premier fan des Lions.



Pour s’en convaincre, le président Sall, dans un contexte socio-politique assez tendu, a savamment usé du soft power qu’est le sport, notamment le football, pour adoucir le climat social le temps d’un après-midi. En ces temps de conjoncture économique mondiale, le football semble être l’un des rares moyens d’évasion et de communion pour le peuple sénégalais, éternel amoureux du ballon rond.



Mais, entre les lignes, malgré la légèreté dans le ton du discours et l’aspect festif de la rencontre, l’importance de la prochaine participation des champions d’Afrique en titre à la coupe du monde 2022, n’aura pas été occultée encore moins minimisée. En effet, Macky Sall qui s’est engagé à soutenir davantage la sélection nationale, veut plus qu’une simple participation. Et si l’Afrique, pour ne pas dire le Sénégal se mettait légitimement d’ailleurs à rêver beaucoup plus grand ?



En tous cas, dame coupe est attendue avec impatience, par les sénégalais, peut être dans quelque semaines, avec la bénédiction des Dieux du football…