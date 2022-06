Emplois des Jeunes / CSFP-BTP de Diamniadio : une journée portes ouvertes pour promouvoir le talent et les réalisations des apprenants.

Dans le cadre de ses activités, le Centre de Formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP) de Diamniadio-Dakar qui est un établissement créé dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et deux syndicats professionnels du secteur (le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics au Sénégal (SPEBTPS) et le Syndicat National des entreprises du Bâtiment Travaux Publics (SNBTP)) avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), a organisé une journée portes ouvertes ce 23 juin 2022.



Selon Alioune Diop, le président de l’Amicale du CFBTP, « cette journée a été organisée pour permettre aux entreprises de venir voir ce qui se fait ici et ce qu’on est en train de réaliser en terme d’électricité bâtiment, d’installation sanitaire, de voirie… Pour chaque filière, il y avait des représentants pour pouvoir bien expliquer ce qu’on a eu à réaliser. Cette activité a été juste organisée pour faire connaître ce que nous faisons aux entrepreneurs. Ils se sont déplacés et ils ont rencontré les apprenants », a-t-il fait savoir.



Selon Oscar Badji, le directeur dudit centre, cette journée a été initiée avec les jeunes apprenants du centre, « pour rendre visible le centre et en faire sa promotion », a-t-il annoncé. « Des entreprises étaient là comme convenu. Elles ont même promis de prendre des apprenants en stage. Des membres du ministère de tutelle étaient aussi de la partie pour témoigner de leur solidarité et engagement », a -t-il ajouté.



Ce centre a pour vocation de répondre aux besoins importants du secteur tant en formation initiale que continue. Il est géré dans le cadre d’une démarche de partenariat public-privé par une association dont le conseil d’administration est composé de représentants des syndicats professionnels, de représentants des syndicats de travailleurs et des ministères concernés...