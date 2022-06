Emploi des jeunes et questions migratoires : Le Togo à l’école sénégalaise pour s’imprégner du modèle de l’ANPEJ…

Une délégation venue du Togo a été reçue dans les locaux de l’Agence nationale de la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej) ce mardi, au cours d’une séance de travail. L’objectif de cette réunion d’échanges et de partage étant de prendre en exemple le modèle de l’Anpej en s’inspirant des bonnes pratiques (avec notamment les Pôles Emploi et Entreprenariat pour les jeunes et les femmes (Peejf)) du Sénégal sur les activités liées à l’emploi des jeunes.



En l’absence du directeur général de l’Anpej, Tamsir Faye, son secrétaire général, Abdoulaye Diatta a assuré l’intérim face à la cheffe de la délégation togolaise, Somi Dandakou. Cette dernière a d’ailleurs cité le Sénégal en exemple s’agissant des réformes allant dans le sens de la prise en charge de la problématique de l’emploi des jeunes.