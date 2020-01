Émission : "Face à Dakaractu" reçoit ce lundi Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Bby de la 12ème législature.

Pour premier numéro de "face à Dakaractu" de la semaine, l'ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakkar, Moustapha Diakhaté est à l'honneur.

Il sera question de faire le round up de l'actualité politique, économique et sociale du pays. Entre autres questions qui seront abordées entre le frondeur de la mouvance présidentielle Moustapha Diakhaté, par ailleurs ancien chef de cabinet du Président Macky Sall, et la rédaction de Dakaractu.

Une émission que vous pourrez suivre en direct sur Dakaractu.com à partir de 13h...