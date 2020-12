Émigration irrégulière : La Conférence encourage le gouvernement à renforcer les mécanismes de financement des jeunes pour l’auto-emploi et la formation pour leur employabilité.

Réunie le 03 décembre 2020, autour de son Président, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar et la majorité présidentielle a examiné la situation politique nationale.







Après avoir entendu le propos introductif du Président Macky SALL, les leaders ont engagé un débat dont les conclusions peuvent être déclinées comme suit.







S’agissant du dialogue national dans son volet politique, la conférence des leaders salue les avancées positives auxquelles ont abouti les travaux de la commission politique du dialogue national avec la matérialisation de deux accords importants : audit du fichier électoral et évaluation du processus électoral et encourage les acteurs à persévérer dans cette voie de la construction d’un consensus à même de renforcer notre démocratie et de stabiliser durablement notre pays.







La conférence des leaders soutient la poursuite des travaux des autres commissions du dialogue national afin d’aboutir au consensus le plus large possible.







En conséquence, appréciant l’élargissement de la majorité présidentielle aux nouveaux alliés du parti Réwmi et du Parti des libéraux et démocrates (Pld/And suqali), la Conférence des leaders félicite le Président de la République et les leaders des partis alliés pour l’esprit patriotique dont ils ont su faire montre en mettant l’intérêt national au-dessus de toutes autres considérations.







La Conférence des leaders magnifie cet esprit, salue la présence à nos travaux de Monsieur Idrissa SECK, Président du Conseil économique, social et environnemental et de Monsieur Omar SARR, Ministre des mines et de la géologie, exprime son adhésion totale à la mise en place du nouveau gouvernement élargi et lui souhaite pleins succès.







Considérant la persistance de la pandémie qui, ces derniers jours, prend des proportions inquiétantes, la conférence des leaders exhorte les populations à une observation plus stricte des mesures barrières prescrites par les autorités sanitaires et engage le gouvernement à renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des mesures dans les transports, les lieux et établissements publics, etc., afin d’épargner à notre nation d’une deuxième vague préjudiciable à notre économie.







Abordant la question dramatique de l’émigration irrégulière, la Conférence des leaders s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances attristées aux familles éplorées.



Par ailleurs, La Conférence des leaders se félicite des mesures d’urgence prises par le gouvernement du Sénégal à l’effet d’accompagner les rapatriés, de renforcer la surveillance de nos côtes et la répression des passeurs qui entretiennent ce fléau. La Conférence encourage le gouvernement à renforcer les mécanismes de financement des jeunes pour l’auto-emploi et la formation pour leur employabilité.







En outre, pour la Conférence des leaders, le combat contre l’émigration meurtrière des jeunes doit mobiliser toute la communauté, impliquer toutes les forces vives de la nation, les parents, en premier lieu.







Sur un autre registre, la Conférence a également salué la posture panafricaniste et combative du Président de la République, Macky SALL, pour avoir rappelé le consensus d’Ezulwini exigeant pour l’Afrique deux sièges permanents avec droit de véto et trois sièges non permanents au Conseil de sécurité de l’ONU.







Sur la campagne de commercialisation de l’arachide, la Conférence des leaders se réjouit de la bonne récolte de cette année estimée à 1.800.000 tonnes et félicite le gouvernement pour avoir accepté l’augmentation du prix officiel du kg d’arachide à 250F CFA. Aussi, la Conférence des leaders estime que la totalité de la production arachidière ne doit pas être destinée à l’exportation. L’industrie huilière doit pouvoir s’approvisionner correctement en matière première lui permettant de faire fonctionner ses usines pour créer de la plus-value, maintenir les emplois et les salaires de milliers de travailleurs.







En conséquence, la Conférence des leaders lance un appel au patriotisme des producteurs et opérateurs de la filière afin de soutenir l’huilerie locale et engage l’État à créer les meilleures conditions pour la réalisation d’un tel objectif.







Enfin, la Conférence des leaders appelle les militants et sympathisants à faire preuve d’ouverture et à œuvrer, dans la discipline, au renforcement de l’unité de la coalition majoritaire en vue de réussir l’application du Programme d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A).







La conférence des leaders invite l’ensemble des responsables locaux de la coalition à réfléchir sur les possibilités de se mobiliser à la base pour la reprise des activités d’animation et d’organisation politiques dans la perspective des prochaines élections locales.







Fait à Dakar, le 03 décembre 2020



La Conférence des Leaders